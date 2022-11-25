Bakan Bilgin''den 'Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?' sorusuna yanıt

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Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesine ilişkin merak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusunu yanıtladı. Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT ile ilgili Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e önemli açıklamalar yaptı.



Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna?, "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi.

"GERÇEKÇİ RAKAM ÜZERİNDE DURMAK LAZIM"

Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" ifadesini kullandı.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

EMEKLİYLE İLGİLİ PRİM DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

EYT'LİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEK?

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var." diyerek şunları kaydetti;

EYT'LİNİN KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

"Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir."

İŞVERENİN TAZMİNAT İÇİN KREDİ TALEBİ

İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin,, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı..



Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halinin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi..



