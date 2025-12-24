Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı Ömer Bolat “BYD fabrika inşaatına başlamadığı için devlet ithalata engel oluyor” iddialarına cevap verdi.

"Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır."

