BB'nin haberine göre rehber, ziyaretçilerin uygunsuz davranışlarda bulunmaları halinde para cezasına çarptırılabileceklerini hatırlatıyor.

Jeju polisi, yerel halktan gelen şikayetler üzerine rehberi hazırladı.

Şikayetler arasında çöplerin yerlere atılması ve çocukların sokakta tuvalet ihtiyacını gidermesine izin verilmesi gibi davranışlar yer alıyordu.

Çince, İngilizce ve Korece basılan rehber, ülke genelinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Jeju, plajları, yürüyüş parkurları ve dağ manzaralarıyla turistlerin ilgisini çekerken, alışveriş ve kumar amaçlı ziyaretler de alana yoğun talep yaratıyor.

Jeju Polis Teşkilatı Başkanı Kim Su-young, rehberin amacını “Dil ve kültür farklılıklarından kaynaklanabilecek yanlış anlamaları önlemek ve yabancıların Kore kültürü ile yasalarını daha iyi anlamasını sağlamak” olarak açıkladı.

Rehber, para cezası ile karşılanabilecek “küçük suçları” listeliyor. Bunlar arasında yasak alanlarda sigara içmek, çöp atmak, yaya geçidini kullanmamak, sarhoş ve düzensiz davranış sergilemek, restorandan yemeği ödemeden ayrılmak, halka açık alanlarda tuvalet yapmak, sahte kimlik kullanmak ve boş evlere izinsiz girmek yer alıyor.

İlk kez suç işleyenler uyarılırken, tekrarlayanlar için ceza miktarı 200.000 won’a kadar çıkabiliyor (yaklaşık 143 dolar).