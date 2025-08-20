ARA
DOLAR
40,92
0,08%
DOLAR
EURO
47,73
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
4400,92
0,96%
GRAM ALTIN
BIST 100
11138,57
1,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Vergi rekortmenleri: 5 yılda 3 kadın öne çıktı

Kadınlar, 2020-2024 döneminde Türkiye’nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 11 kez yer aldı; İpek Kıraç üç, Gülden Kanatlı Derbil ve Ceyda Lale Tara ise ikişer kez listeye girdi.


Son Güncellenme:
Vergi rekortmenleri: 5 yılda 3 kadın öne çıktı

Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 2020-2024 döneminde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 11 kere yer alırken, geçen yıla ilişkin listede sadece tek kadın mükellef dikkati çekti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesini açıkladı.

Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı.

Buna göre, 2024 dönemine ilişkin listede isminin açıklanmasına izin veren tek isim, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil oldu. 

Listede 96'ncı sırada yer alan Derbil'e menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleriyle 75 milyon 873 bin 916 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 

Erbil, 2020 yılına ilişkin listede de 53'üncü sırada yer almıştı. Böylece Erbil, 2020 ve 2024 yıllarına ilişkin listelerde isminin açıklanmasına izin veren tek kadın mükellef olarak öne çıktı.

2023 yılı listesinde iki kadın mükellef ismini açıkladı

Gelir İdaresinin açıkladığı listede, 2023 yılı için isminin açıklanmasına izin veren iki kadın mükellef yer aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 5'inci sırasında öne çıktı.

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 64'üncü sırasında yer buldu.

2022 yılı listesinde 4 kadın vardı

Kadın rekortmenler listesinde 2022 yılı için dikkati çeken isimlerden biri yine Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer aldı.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara da kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında listenin 17'nci sırasında yer alan isim oldu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'inci sırasına yerleşmişti.

Listede 90'ıncı sırada da Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle yer almıştı.

Gelir İdaresinin 2021 yılı rekortmenler listesinde, Kıraç 7'nci, Tara 15'inci ve Avukat Ferda Çelebi de 99'uncu sırada yer bulmuştu.

Böylece, son 5 yılda vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında Kıraç üç, Derbil ve Tara ikişer kez yer aldı.

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadın mükellef şunlar:

Yıl

Sıra No

Adı Soyadı

Vergi Tutarı (TL)

2024

96

Gülden Kanatlı Derbil

75.873.916

2023

5

İpek Kıraç

323.300.723

2023

64

Ahu Serter

54.597.792

2022

9

İpek Kıraç

115.634.175

2022

17

Ceyda Lale Tara

72.030.059

2022

65

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı

33.435.352

2022

90

Diane Arcas

27.715.726

2021

7

İpek Kıraç

75.120.085

2021

15

Ceyda Lale Tara

43.223.821

2021

99

Ferda Çelebi

17.425.607

2020

53

Gülden Kanatlı Derbil

13.782.504

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL