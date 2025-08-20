Piyasanın devleri kırmızıya büründü: Dünyanın en değerli 10 şirketi

ARA
Dünyanın en değerli ilk 10 şirketinin tamamında düşüş var. Teknoloji şirketlerinde düşüşün sebebi yapay zeka patlamasının geleceğine ilişkin endişeler olarak gösteriliyor.


Son Güncellenme:
Dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketi, aynı günde eşzamanlı olarak değer kaybı yaşadı. CompaniesMarketCap verilerine göre teknoloji ağırlıklı listedeki tüm devler kırmızıya dönerken, yapay zeka hisseleriyle son dönemde zirveye oturan NVIDIA en sert düşüş yaşayan şirketlerden biri oldu. Broadcom ve TSMC de benzer şekilde büyük kayıplar yaşarken, Alphabet küçük bir kayba rağmen Amazon’u geride bırakarak sıralamada öne geçti.

1 NVIDIA

NVIDIA

Yapay zeka çipleriyle piyasanın zirvesine çıkan NVIDIA, bugün yüzde 3,50 değer kaybederek 4,283 trilyon dolarlık piyasa değerine geriledi.

2 MICROSOFT

MICROSOFT

Teknoloji devi Microsoft, günü yüzde 1,42 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 3,789 trilyon dolara indi.

3 APPLE

APPLE

Apple, yüzde 0,14’lük sınırlı kayıpla 3,421 trilyon dolarlık değerini korumaya çalıştı.

4 ALPHABET (GOOGLE)

ALPHABET (GOOGLE)

Google’ın ana şirketi Alphabet, yüzde 0,88’lik düşüşle 2,442 trilyon dolara geriledi. Öte yandan Amazon’u geçerek 4. sıraya yükseldi.

5 AMAZON

AMAZON

Amazon, YÜZDE 1,50’lik kayıpla 2,431 trilyon dolara indi ve 4. sıradan 5. sıraya geriledi.

6 META PLATFORMS (FACEBOOK)

META PLATFORMS (FACEBOOK)

Sosyal medya şirketi Meta, yüzde 2,07 değer kaybetti ve piyasa değeri 1,887 trilyon dolara düştü.

7 SAUDI ARAMCO

SAUDI ARAMCO

Petrol devi Saudi Aramco, yüzde 0,71’lik düşüşle 1,539 trilyon dolar piyasa değerine geriledi.

8 BROADCOM

BROADCOM

Çip üreticisi Broadcom, yüzde 3,55 kayıpla 1,387 trilyon dolara düştü.

9 TSMC

TSMC

Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, yüzde 3,61’lik düşüşle 1,206 trilyon dolar piyasa değerine indi.

10 TESLA

TESLA

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yüzde 1,75 değer kaybetti ve piyasa değeri 1,062 trilyon dolara geriledi.

İŞTE O TABLO:

Kaynak: CompaniesMarketCap
0
