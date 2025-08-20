Piyasanın devleri kırmızıya büründü: Dünyanın en değerli 10 şirketi

Dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketi, aynı günde eşzamanlı olarak değer kaybı yaşadı. CompaniesMarketCap verilerine göre teknoloji ağırlıklı listedeki tüm devler kırmızıya dönerken, yapay zeka hisseleriyle son dönemde zirveye oturan NVIDIA en sert düşüş yaşayan şirketlerden biri oldu. Broadcom ve TSMC de benzer şekilde büyük kayıplar yaşarken, Alphabet küçük bir kayba rağmen Amazon’u geride bırakarak sıralamada öne geçti.
1 NVIDIA
Yapay zeka çipleriyle piyasanın zirvesine çıkan NVIDIA, bugün yüzde 3,50 değer kaybederek 4,283 trilyon dolarlık piyasa değerine geriledi.
2 MICROSOFT
Teknoloji devi Microsoft, günü yüzde 1,42 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 3,789 trilyon dolara indi.
4 ALPHABET (GOOGLE)
Google’ın ana şirketi Alphabet, yüzde 0,88’lik düşüşle 2,442 trilyon dolara geriledi. Öte yandan Amazon’u geçerek 4. sıraya yükseldi.
6 META PLATFORMS (FACEBOOK)
Sosyal medya şirketi Meta, yüzde 2,07 değer kaybetti ve piyasa değeri 1,887 trilyon dolara düştü.
7 SAUDI ARAMCO
Petrol devi Saudi Aramco, yüzde 0,71’lik düşüşle 1,539 trilyon dolar piyasa değerine geriledi.
9 TSMC
Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, yüzde 3,61’lik düşüşle 1,206 trilyon dolar piyasa değerine indi.