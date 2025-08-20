Piyasanın devleri kırmızıya büründü: Dünyanın en değerli 10 şirketi

Dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketi, aynı günde eşzamanlı olarak değer kaybı yaşadı. CompaniesMarketCap verilerine göre teknoloji ağırlıklı listedeki tüm devler kırmızıya dönerken, yapay zeka hisseleriyle son dönemde zirveye oturan NVIDIA en sert düşüş yaşayan şirketlerden biri oldu. Broadcom ve TSMC de benzer şekilde büyük kayıplar yaşarken, Alphabet küçük bir kayba rağmen Amazon’u geride bırakarak sıralamada öne geçti.