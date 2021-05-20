Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,”Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var.” diye konuştu.

Bakan Koca, “Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz.” şeklinde ifade etti.

Yerli Kovid-19 aşısı

Sağlık Bakanı Koca, Süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir.” dedi.

“Haziranda 20 yaşa kadar inmek istiyoruz”

Bakan Koca, şöyle devam etti:

“Aşılama oranı 65 yaş üstünde yüzde 84’e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. Haziranda 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.”