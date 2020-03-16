Koca, resmi sosyal medya hasabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan ‘Gizli’ belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetimizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020