Chery’nin insansı robotu tanıtıldı: Ön siparişler başladı

Chery, otomotiv mühendisliğinden edindiği birikimi robotik teknolojilere aktararak yeni nesil akıllı yaşam çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor.
Chery Group bünyesindeki AiMOGA Robotics, Çin’in Wuhu kentinde düzenlediği 2026 Global Lansman Etkinliği’nde ev yaşamına yönelik geliştirdiği ilk tüketici odaklı insansı robotu Mobo’yu resmen tanıttı. “Otomobil-Robot İş Birliği ve Kullanım Senaryolarına Dayalı Uygulamalar” temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, Çin’den ve dünyanın farklı ülkelerinden hükümet temsilcileri, müşteriler, iş ortakları ve medya mensuplarının da aralarında bulunduğu 2 bini aşkın katılımcıyı buluşturdu. Mobo’nun dünya prömiyerinin yanı sıra global ön sipariş programının da başlatıldığı etkinlikte AiMOGA, robotik teknolojilerini günlük yaşamın farklı alanlarına yaygınlaştırmaya yönelik yeni dönem stratejisini paylaştı. Şirket, otomotiv üretimindeki mühendislik birikimini, tedarik zinciri olanaklarını ve kalite yönetimi deneyimini robotik sistemlere aktararak insansı robotları daha geniş kullanıcı kitleleriyle buluşturmayı hedefliyor.
1 Üç neslin günlük yaşamına eşlik eden robot
AiMOGA Robotics Ürün Direktörü Yvette Gao tarafından tanıtılan Mobo, aynı evde yaşayan farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. 90 santimetrelik boyu, yuvarlatılmış hatları ve yumuşak malzemelerle şekillendirilen dış yapısıyla kullanıcı dostu bir görünüm sunan robot, 22 serbestlik dereceli hareket sistemi sayesinde yürüyebiliyor ve çeşitli vücut hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ev ortamına uygun fiziksel tasarımını yapay zekâ destekli iletişim yetenekleriyle birleştiren Mobo, aile bireylerinin günlük yaşamına eşlik etmeyi amaçlıyor.
Çocuklara yönelik özellikleri arasında nesne tanıma, soruları yanıtlama, hikâye anlatma ve etkileşimli İngilizce öğrenme uygulamaları bulunuyor. Bu özellikler, Mobo’nun çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de öğrenme süreçlerini desteklemesine yardımcı olmayı hedefliyor. İleri yaştaki aile bireyleri içinse günlük sohbetler gerçekleştirme ve kullanıcı tarafından belirlenen görevleri hatırlatma gibi işlevler sunuluyor.
20’den fazla dilde iletişim kurabilen Mobo, aile bireylerini tanıma ve önceki etkileşimlerden edindiği bilgileri hatırlama yetenekleriyle de öne çıkıyor. Uzun süreli hafıza teknolojisi sayesinde geçmiş konuşmalarla bağlantı kurabilen robot, kullanıcıların alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek zaman içerisinde daha kişiselleştirilmiş bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor. AiMOGA, bu yaklaşımla robotları yalnızca belirli komutları yerine getiren cihazlar olmaktan çıkararak aile yaşamının ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen akıllı yardımcılara dönüştürmeyi hedefliyor.
Mobo’nun teknolojik altyapısının merkezinde AiMOGA tarafından geliştirilen MoAgent yapay zekâ sistemi bulunuyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Peng Xia tarafından tanıtılan sistem, robotun çevresini algılamasını, karar vermesini, fiziksel hareketlerini gerçekleştirmesini ve sonuçları değerlendirmesini sağlayan birden fazla teknolojik katmanı bir araya getiriyor.
Mekânsal algılama sistemi sayesinde çevresindeki nesneleri ve bulunduğu ortamı değerlendirebilen Mobo, geçmiş bilgilerle anlık algılama verilerini birleştirerek nesnelerin konumlarını belirleyebiliyor ve görevlerini yerine getirmek için planlama yapabiliyor. Sosyal navigasyon teknolojisi ise robotun çevresindeki insanların hareketlerini algılamasına, gerektiğinde yavaşlamasına, insanlara yol vermesine ve engellerin çevresinden güvenli biçimde geçmesine yardımcı oluyor.
MoAgent sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri, uzun vadeli planlama ile anlık tepki verme yeteneklerini bir araya getiren çift beyin mimarisi. Bu yapı sayesinde Mobo, karmaşık görevleri farklı aşamalara ayırabiliyor, değişen koşullara hızlı şekilde yanıt verebiliyor ve kesintiye uğrayan görevlerine yeniden devam edebiliyor. Sistem ayrıca fiziksel ortamda meydana gelebilecek değişimleri simüle ederek gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarını değerlendirebilen bir dünya modelinden yararlanıyor.
Lansman sırasında gerçekleştirilen uygulamalı gösterimde Mobo, toplantı bildirimleri ve kontrol görevlerini yürütürken beklenmedik bir soruyu yanıtladıktan sonra önceki görevine geri döndü. Tanıtımda paylaşılan bilgilere göre sistemin teknolojik altyapısı, aynı anda 16 görevin yürütülmesini destekliyor ve kesintilere 0,2 saniyenin altında yanıt verebiliyor. Bu yetenekler, robotun farklı görevleri eş zamanlı yönetmesine ve değişen koşullara uyum sağlamasına olanak tanıyor.
2 Aile bireylerini tanıyor, geçmiş etkileşimleri hatırlıyor
Mobo’nun uzun süreli hafıza sistemi, aile bireyleriyle kurduğu etkileşimi zaman içerisinde daha doğal ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor. Robot, bilgileri olaylar, deneyimler ve öğrenilmiş davranış kalıpları gibi farklı kategorilerde saklayabiliyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde kullanıcıları birbirinden ayırabilen sistem, kişisel bilgileri ilgili aile bireyiyle ilişkilendirerek geçmiş etkileşimlerden uygun bağlamlarda yararlanabiliyor.
Mobo’nun bulut tabanlı teknolojik altyapısını oluşturan MogaCloud ise uzaktan görev atama ve kablosuz yazılım güncellemeleri gibi işlevleri destekliyor. Bulut ortamında işlenmesi uygun olan veriler, güvenlik kontrollerinden ve cihaz üzerinde kimlik bilgilerinin ayrıştırılmasına yönelik işlemlerden geçiriliyor. AiMOGA, bu yaklaşımla sistemin yeteneklerini geliştirmeyi sürdürürken kullanıcı bilgilerinin korunmasını da teknolojik mimarisinin temel unsurlarından biri olarak ele alıyor.
Mobo’nun global tanıtımıyla birlikte ön sipariş süreci de resmen başladı. İlk kez Ağustos 2026’da Dünya Robot Konferansı’nda kamuoyuna tanıtılan Mobo, kısa sürede dünya genelinde 10 binden fazla potansiyel kullanıcının ilgisini çekti. AiMOGA, geliştirme sürecinde kullanıcılardan gelen önerileri ürünün teknik özelliklerini iyileştirmek ve kullanım deneyimini geliştirmek amacıyla değerlendirdi. Lansmanda Mobo’nun ilk global kullanıcı deneyim programı da duyuruldu. Program kapsamında 35 kullanıcı, Küresel Kullanıcı Deneyim Sorumlusu olarak seçildi. Katılımcıların her birine Mobo’yu bir yıl boyunca ücretsiz kullanma hakkı tanındı. Chery Auto Başkan Yardımcısı ve AiMOGA Robotics Genel Müdürü Guibing Zhang ile AiMOGA Robotics Başkan Yardımcısı Peng Xia, programa dahil olan ilk kullanıcı grubuna sertifikalarını takdim etti.
Program çerçevesinde kullanıcılar, robotun günlük aile sohbetleri, hatırlatmalar, görevlerin yerine getirilmesi ve uzun süreli etkileşim gibi alanlardaki performansını değerlendirecek. Gerçek kullanım koşullarında elde edilen geri bildirimler, Mobo’nun gelecekteki yazılım ve donanım geliştirme çalışmalarına aktarılacak. Böylece AiMOGA, kullanıcıları ürün geliştirme süreçlerine dahil ederek farklı pazarlardaki beklentilere daha uygun çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.
AiMOGA Robotics’in paylaştığı verilere göre şirket, dünya genelinde 3 binden fazla robot satışı gerçekleştirdi. AiMOGA ürünleri, 60’tan fazla ülke ve bölgede 100’ün üzerinde farklı kullanım senaryosunda görev yapıyor. Kamu hizmetlerinden sağlığa, güvenlikten perakende ve lojistiğe kadar farklı alanlarda kullanılan robotlar, şirketin teknolojilerini günlük yaşamın ve iş dünyasının çeşitli ihtiyaçlarına uyarlama stratejisini destekliyor.
Lansmanda Mobo’nun görsel algılama, soru-cevap ve dans etkileşimi yeteneklerinin yanı sıra akıllı güvenlik robotları, robotik sağlık asistanları, Mornine ve Argos gibi farklı robotik çözümler de sergilendi. Akıllı trafik yönetimi, sağlık kuruluşlarında yönlendirme, karşılama ve bilgilendirme hizmetleri ile malzeme taşımacılığı gibi uygulamalar, AiMOGA’nın robotik teknolojileri farklı sektörlere taşıma kapasitesini ortaya koydu.
Mobo’nun dünya prömiyerinin gerçekleştirilmesi, global ön sipariş programının başlatılması ve kullanıcıların ürün geliştirme süreçlerine dahil edilmesiyle AiMOGA Robotics, tüketici odaklı robotik ürünlerde yeni bir aşamaya geçti. Chery’nin otomotiv sektöründeki üretim ve mühendislik deneyimini robotik teknolojilerle birleştiren şirket, akıllı robotların hem aile yaşamında hem de farklı sektörlerin günlük operasyonlarında daha yaygın kullanılmasını amaçlıyor.