Chery’nin insansı robotu tanıtıldı: Ön siparişler başladı

AiMOGA Robotics Ürün Direktörü Yvette Gao tarafından tanıtılan Mobo, aynı evde yaşayan farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. 90 santimetrelik boyu, yuvarlatılmış hatları ve yumuşak malzemelerle şekillendirilen dış yapısıyla kullanıcı dostu bir görünüm sunan robot, 22 serbestlik dereceli hareket sistemi sayesinde yürüyebiliyor ve çeşitli vücut hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ev ortamına uygun fiziksel tasarımını yapay zekâ destekli iletişim yetenekleriyle birleştiren Mobo, aile bireylerinin günlük yaşamına eşlik etmeyi amaçlıyor.

Çocuklara yönelik özellikleri arasında nesne tanıma, soruları yanıtlama, hikâye anlatma ve etkileşimli İngilizce öğrenme uygulamaları bulunuyor. Bu özellikler, Mobo’nun çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de öğrenme süreçlerini desteklemesine yardımcı olmayı hedefliyor. İleri yaştaki aile bireyleri içinse günlük sohbetler gerçekleştirme ve kullanıcı tarafından belirlenen görevleri hatırlatma gibi işlevler sunuluyor.

20’den fazla dilde iletişim kurabilen Mobo, aile bireylerini tanıma ve önceki etkileşimlerden edindiği bilgileri hatırlama yetenekleriyle de öne çıkıyor. Uzun süreli hafıza teknolojisi sayesinde geçmiş konuşmalarla bağlantı kurabilen robot, kullanıcıların alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek zaman içerisinde daha kişiselleştirilmiş bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlıyor. AiMOGA, bu yaklaşımla robotları yalnızca belirli komutları yerine getiren cihazlar olmaktan çıkararak aile yaşamının ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen akıllı yardımcılara dönüştürmeyi hedefliyor.

Mobo’nun teknolojik altyapısının merkezinde AiMOGA tarafından geliştirilen MoAgent yapay zekâ sistemi bulunuyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Peng Xia tarafından tanıtılan sistem, robotun çevresini algılamasını, karar vermesini, fiziksel hareketlerini gerçekleştirmesini ve sonuçları değerlendirmesini sağlayan birden fazla teknolojik katmanı bir araya getiriyor.

Mekânsal algılama sistemi sayesinde çevresindeki nesneleri ve bulunduğu ortamı değerlendirebilen Mobo, geçmiş bilgilerle anlık algılama verilerini birleştirerek nesnelerin konumlarını belirleyebiliyor ve görevlerini yerine getirmek için planlama yapabiliyor. Sosyal navigasyon teknolojisi ise robotun çevresindeki insanların hareketlerini algılamasına, gerektiğinde yavaşlamasına, insanlara yol vermesine ve engellerin çevresinden güvenli biçimde geçmesine yardımcı oluyor.

MoAgent sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri, uzun vadeli planlama ile anlık tepki verme yeteneklerini bir araya getiren çift beyin mimarisi. Bu yapı sayesinde Mobo, karmaşık görevleri farklı aşamalara ayırabiliyor, değişen koşullara hızlı şekilde yanıt verebiliyor ve kesintiye uğrayan görevlerine yeniden devam edebiliyor. Sistem ayrıca fiziksel ortamda meydana gelebilecek değişimleri simüle ederek gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarını değerlendirebilen bir dünya modelinden yararlanıyor.

Lansman sırasında gerçekleştirilen uygulamalı gösterimde Mobo, toplantı bildirimleri ve kontrol görevlerini yürütürken beklenmedik bir soruyu yanıtladıktan sonra önceki görevine geri döndü. Tanıtımda paylaşılan bilgilere göre sistemin teknolojik altyapısı, aynı anda 16 görevin yürütülmesini destekliyor ve kesintilere 0,2 saniyenin altında yanıt verebiliyor. Bu yetenekler, robotun farklı görevleri eş zamanlı yönetmesine ve değişen koşullara uyum sağlamasına olanak tanıyor.