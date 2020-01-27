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Bakan Kurum: Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız

Ocak 27, 2020 0 Yorum 106 Okunma
Bakan Kurum: Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı.” dedi.

Kurum, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı.” dedi.



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