Bakan Kurum: Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı.” dedi.
Kurum, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Elazığ’da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı.” dedi.
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