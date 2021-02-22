Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 1841 konutun inşasına başlandığını belirterek, “Bugün İzmir’in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı’da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni’ne katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti.

“Bugün İzmir’in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz.”