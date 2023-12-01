Bakan Şimşek'ten S&P yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programın sabır ve kararlılıkla uygulanacağı mesajını verdi.

Şimşek, X hesabından S&P'nin Türkiye'nin görünümünü yükseltmesiyle ilgili kararına ilişkin olarak yaptığı paylaşımında "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.