Bakan Şimşek: "Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) sunumunda yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına ve mali disiplin çerçevesindeki kararlılığa dikkat çekti.

Bakan Şimşek, rezerv yeterliliğine ilişkin olarak, “Rezerv yeterliliğimiz, ki bu IMF'nin bir tanımı, şu anda 1.13. 1'in üstü yeterli sayılıyor,” ifadelerini kullandı. Şimşek, rezerv yeterliliğinin devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı güçlü duruş sergilediğini belirten Şimşek, “Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı” dedi.

Kamu maliyesi politikalarının temel hedeflerden taviz verilmeden yürütüleceğini söyleyen Şimşek, “Kamu maliyesi alanında atacağımız adımları sürekli bir şekilde temel önceliğimiz olan dezenflasyonu gözetecek şekilde yürüteceğiz” dedi.

Fiyat istikrarına yönelik kararlı adımların sürdüğünü kaydeden Şimşek, “Fiyat istikrarına doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, uygulanan tasarruf politikalarının sonuç odaklı olduğuna işaret ederek, “Sonuç odaklı bir tasarruf uygulaması var” dedi.