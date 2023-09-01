Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar

Av yasağının kalkmasıyla gece saatlerinde denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun güzel başladığını söyledi.

Sezonun başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çimen, "Balıkları tezgahlarımıza koyduk. Vatandaşlarımızın da balığa özlemi var. 15 Nisan'a kadar gemilerimiz tam gaz denizlerde olacak. Bundan sonra taze taze çeşitli balıklarımız gelecektir. Bu sezon hamsi, çinekop ve istavritin bol olması bekleniyor. Fiyatlar beklentimizin altında geldi. İstavritin kilosu 100 lira, sardalyanın kilosu 80 lira, levreğin kilosu 200 lira." dedi.

Balıkçı Münir Paker ise çeşitli balıklara tezgahlarını müşteriler için hazırladıklarını ifade etti.

Sezon başına göre fiyatların iyi olduğunu dile getiren Paker, "Bu sene bolluk bekliyoruz. Ne kadar bolluk olursa fiyatlar o kadar aşağıya düşer. Güzel bir balık sezonu diliyoruz." diye konuştu.

"Hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz"

Av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan Trabzonlu balıkçıların ağlarına ilk gün istavrit takıldı.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayıp gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçı gemisi, 23 mürettebatıyla sezonun ilk avı için bekleyişe başladı.

Balıkçı teknesinin kaptanı Halil İbrahim Bozoklu, AA muhabirine, av yasağının kalmasıyla denize açıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Avlanma yasağı sürecinde geminin bakımını yapıp sezona hazırlandıklarını belirten Bozoklu, "Sezonun açılmasıyla gece 12.00'den sonra denize çıktık. Sabaha kadar dolandık balık göremedik. Beklentimiz istavrit olmasıydı. Sabah olmasıyla birlikte bir ağ attık, istavrit aldık." dedi.

Bozoklu, bu sene hamsiden umutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Palamut olmayacak gibi bir pozisyon var. Şu an hamsi görünüyor denizde yani hamsiden çok umut var. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz. Hedefimiz, 3,5 ay kadar hamsimiz olsa hem balıkçı tekneleri kendini kurtarır hem de elemanlarımız para kazanır."

Güney Marmara'da av sezonu sardalya, hamsi ve istavritle başladı

Güney Marmara'nın önemli su ürünleri merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinden teknelerle açılan balıkçılar da kasa kasa sardalya, hamsi ve istavritle döndü.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından ilk av gününde Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde hareketlilik başladı.

Bandırma Körfezi başta olmak üzere Marmara Denizi'nin çeşitli bölgelerine tekneleriyle açılan balıkçılar, 348 kasa sardalya, 245 kasa hamsi, 228 kasa istavrit avladı.

Büyüklüklerine göre sınıflandırılan balıklar, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere sevk edildi.

"Bu sene, geçen seneki hamsiye nazaran daha iri olduğunu görüyoruz"

Hal yetkilisi Özcan Ateş, AA muhabirine, sardalyanın kasasının incelik ve kalınlığına göre 300 ila 600, hamsinin kasasının 800 ila 1000, istavritin kasasının ise 400 ila 600 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Balıkçılık firması yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman da Bandırma Körfezi'nde sezonu hamsi ile açtıklarını dile getirdi.

Firma çalışanlarının sardalya da avladığını belirten Kocaman, "Henüz sular sıcak olduğu için balıkçılığın devamı, gelişmesi hakkında çok kuvvetli fikirde bulunamayız. Sular biraz serinlerse balığın daha çok toplanması mümkün, o zaman daha doğru yorumlar yapabiliriz ama en azından bu sene, geçen seneki hamsiye nazaran daha iri olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir başlangıç." dedi.

Başka bir balıkçılık firmasının sahibi Emin Gürer ise, "Denizde şu an itibarıyla görünen göründü. Denizde bol miktarda sardalya ve hamsi olduğu, vatandaşların da ucuz balık yiyeceğine inancımız sonsuz. Geçen yıla nazaran palamut biraz daha zayıf görünmesine rağmen bir ay gecikmeli olarak onun da geleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.