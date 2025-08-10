Balıkesir depremi neden çok geniş alanda hissedildi? 2 yorum

Yerleşim alanlarının özellikle alüvyon diye tabir edilen gevşek zeminlerde olmasından dolayı depremin, çevre illerde ve hatta 200-300 kilometrekarelik bir alan içinde çok sayıda vatandaşın hissetmesine sebep olduğunu ifade eden Bekler, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla benzer bir tür olmasa da bu depremin ölçeğinin altında en fazla 5'e kadar deprem oluşma ihtimali kuramsal bilgilerden yola çıkarak söylememiz mümkün. Ancak şu anda artçı depremlerin büyüklüklerinin belli bir oranda azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde de normal geri hareketine, seyrine dönecektir diye düşünüyorum. Bu tür büyüklükteki depremlerin kırsal alanlarda betonarme yapı olmayıp da mühendislik hizmetini az almış yerlerde hasar yapma ihtimali var."