  Balıkesir depremi neyin uyarısı? Naci Görür'ün yorumları

Balıkesir depremi neyin uyarısı? Naci Görür'ün yorumları

Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir Sındırgı depremiyle ilgili yorumlar var...

10 Ağustos 2025 | 23:37
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 00:43
Balıkesir depremi neyin uyarısı? Naci Görür'ün yorumları

Prof. Dr. Naci Görür, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Görür, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremin, İstanbul için bir risk oluşturmadığını söyledi.

BİR SÜRE EVLERDEN UZAK DURUN

Görür, sosyal medya platformu X'ten de açıklamalarda bulundu.

Görür deprem sonrası ilk paylaşımında "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" dedi.

MARMARA'YI ETKİLER Mİ?

Görür bir diğer paylaşımında "Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun" dedi.

SINDIRGI DEPREMİ NEYİN UYARISI?

Görür son mesajında ise "SINDIRGI DEPREMİ neyin uyarsıdır? DEPREM DİRENÇLİ KENTLERİN uyarısıdır. Çok bilgili olmaya, araştırmaya, fay sistemlerinin ayrıntısına, falcı olmaya, ben bildim saçmalıklarına lüzum yok. Gelin devlet, hükümet, belediye, halk el ele, omuz omuza verelim ve ülkemizi deprem dirençli hale getirelim. Bak bizimkinden daha büyük depremlerde insan ölmüyor, bizde 7 ve daha büyüğünde on binlerce insanımızı toprağa veriyoruz. Daha bıkmadık mı? Yeter değil mi? Geçmiş olsun" dedi.
 

