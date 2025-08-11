ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  Oyuncu Eylül Tumbar duyurdu: Balıkesir'deki depremde amcası hayatını kaybetti

Oyuncu Eylül Tumbar duyurdu: Balıkesir'deki depremde amcası hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası Nihat Önbaş hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2025 | 00:31
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 00:42
Oyuncu Eylül Tumbar duyurdu: Balıkesir'deki depremde amcası hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti. 

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin yaşandığı Sındırgı ilçesinde yıkılan binadaki 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavi altında olan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada arama ve taramanın tamamlandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Sındırgı ilçesinde bir yıkık bina ve ağır hasarlı olan binamız mevcut. Yıkık binada olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerimiz seferber oldu. 2 kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığını öğrendik. 4 kişiyi de canlı olarak çıkardık. Ancak son kurtarmış olduğumuz 81 yaşındaki vatandaşımız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de hayatta olsaydı" dedi. Yapılan tüm incelemelerde 68 kırsal mahallede 16 tane yıkık binanın olduğunu belirten Yerlikaya, "Bunlardan 12'sinin metruk bina olduğunu 4'ünün ise kullanılır olduğunu tespit ettik. 2 minaremizin yıkıldığını öğrendik. Şu an toplam 29 yaralı, ağır yok" dedi.

Oyuncu Eylül Tumbar duyurdu: Depremde amcası hayatını kaybetti-1

Oyuncu Eylül Tumbar, X'ten yaptığı paylaşımla vefat eden kişinin amcası Nihat Önbaş olduğunu açıkladı. Tumbar yaptığı paylaşımda, "Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim"  dedi. 
 

