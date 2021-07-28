Kişisel, araç platformları ve yapısal balistik koruma alanlarında faaliyet gösteren Nurol Teknoloji, Türkiye’nin tek balistik seramik üreticisi.

Bor karbürde dünyada ilk üçte yer alan şirketin genel müdürü Selim Baybaş, “Üç yıl sonra küresel bir oyuncu olacağız” diyor.

Nurol Teknoloji, tamamen yerli sermaye ile ileri teknik balistik seramikler üretmek için 2008 yılında Nurol Holding bünyesinde kuruldu.

Kurulduğu günden itibaren AR-GE’ye öncelik veren şirket, bu sayede başta Türkiye olmak üzere, çok daha geniş bir coğrafyada balistik koruyucu çözümler alanındaki önemli bir boşluğu dolduruyor.

Kendi bünyesinde tasarladığı kişisel balistik koruma, araç platformları balistik koruma ve yapısal balistik koruma çözümlerini, dışa bağımlı olmadan Türkiye’de üretiyor.

Şirket alümina, silisyum karbür ve bor karbür gibi ileri teknolojik balistik seramikleri ve hibrit balistik koruyucu zırh çözümlerini, Ankara’da tek çatı altında yerleşik üç üretim tesisinde imal ediyor.

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