Bankalar, son yıllarda kültür ve sanat yatırımlarına hız verdi. Gerek kurdukları müzeler ve ev sahipliği yaptıkları sergilerle; gerekse tiyatro, resim, müzik, fotoğraf, edebiyat gibi pek çok farklı sanat disiplinine verdikleri desteklerle bu alana katkı sunan bankalar, yatırımlarını sürdürecek.

Pandemiyle geçen iki yıl bize kültür sanatın hayatımızda ne denli yer tuttuğunu bir kez daha gösterdi. Sosyal kalkınma ve toplumsal gelişmişlik düzeyinin yükselmesi için kültür-sanat faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor.

Bu farkındalığa sahip olan bankaların ağırlıklı olarak sosyal sorumluluk yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Bu yönelimin Türkiye’de kültür-sanat alanındaki eğitim ve üretimi destekleyerek ülkemizi uluslararası arenada daha ayrıcalıklı bir konuma taşıyacağı ifade ediliyor.

Toplumsal kalkınmanın temelinde yer alan kültür sanat hayatına aktif katılım, bireysel ve kolektif sanatsal üretimlerin artırılması konularında çalışmalar yapan bankalar, gerek kurdukları müzeler ve içinde ev sahipliği yaptıkları sergilerle; gerekse tiyatro, resim, müzik, fotoğraf, edebiyat gibi pek çok farklı sanat disiplinine verdikleri desteklerle bu alana katkı sunuyor.

Biz de haberimizde bankaların kültür sanat yatırımlarını araştırdık.

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