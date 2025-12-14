Kare direksiyon serileşiyor: Steer-by-Wire teknolojisi basıl çalışıyor?

İlk kez 2023 yılının başlarında Inception Concept ile tanıtılan ve kısa süre önce Polygon Concept'te de sergilenen köşeli Hypersquare direksiyon, bir vizyon olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor.
1 Kare direksiyon bir akım haline gelecek mi?
Stellantis çatısı altındaki Peugeot, bu yenilikçi sistemi yoğun testlerden geçiriyor. Tesla'nın Cybertruck ve Lexus'un RZ modelleriyle başlattığı yoke ve steer-by-wire akımını Peugeot, çok daha geniş bir kitleye, yani ana akım bir hatchback'e taşıma hazırlığında!
2 Kullanım hissiyatı nasıl olacak?
Test aracı olarak kullanılan bir E-2008'e entegre edilen bu tasarım, direksiyon üzerindeki dört büyük boşluk ve üstteki ergonomik girintilerle dikkat çekiyor. Alman yayın organı Handelsblatt'ın test eden ilk medya kuruluşlarından biri olması, bize ilk izlenimleri sunuyor:
"Sürücünün başparmakları direksiyondaki girintilere doğal olarak oturuyor ve beklenenden daha ergonomik bir deneyim sunuyor."
Peugeot'nun steer-by-wire sistemi, hız arttıkça direksiyon oranını dinamik olarak değiştiriyor. Özellikle park manevraları gibi düşük hızlarda oran yaklaşık 5:1 seviyesine kadar düşüyor. Bu, standart bir hidrolik direksiyona göre üç kat daha hızlı tepki anlamına geliyor!
4 Dikkat çeken çeviklik
Ancak bu çeviklik, bir alışma süreci gerektirecek gibi görünüyor. Handelsblatt, sistemin en ufak harekete bile son derece hassas tepki verdiğini ve kısa bir sürüş sırasında test sürücüsünün kaldırıma temas ettiğini bildiriyor. Ne var ki, hız yükseldikçe sistemin daha dengeli çalıştığı ve sürüş hissinin "daha doğal hale geldiği" belirtiliyor.
5 Kişiselleştirilebilen deneyim
Peugeot, bu radikal teknolojiye alışmayı kolaylaştırmak için yeni 208'de birden fazla direksiyon modu sunacak. Bu modlardan biri alışma sürecini desteklerken, bir diğeri sportif ayarlar ile yüksek hızda daha keskin bir sürüş karakteri vaat edecek.
Marka, sürüşten alınan fiziksel geri bildirimi korumakta kararlı. Direksiyon aktüatörüne yerleştirilen sensörler, tekerlekler üzerindeki kuvvetleri ölçüyor ve bu veriler haptik geri bildirim olarak Hypersquare direksiyona titreşim şeklinde iletiliyor. Özetle sürününün yol ile olan bağını tamamen koparmayacak hale getiriyor.
Peugeot, geleceğin kokpitini yeniden tanımlamakta ve yeni nesil 208 ile bu devrimi yollara taşımakta kararlı görünüyor.