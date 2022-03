Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA’nın 40.170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdığını duyuruldu.

Baykar‘dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli, devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ feet!#AKINCI-B today not only broke its own record, but also the Turkish national record for altitude reached by a native-designed aircraft!#NationalTechnologyInitiative ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/MZB9PKkaum

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022