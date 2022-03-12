Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA’nın 40.170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdığını duyuruldu.

Baykar‘dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli, devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ feet!#AKINCI-B today not only broke its own record, but also the Turkish national record for altitude reached by a native-designed aircraft!#NationalTechnologyInitiative ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/MZB9PKkaum — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022

40.170 feete çıktı

Açıklamaya göre Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40.170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

29 Ağustos 2021’de envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021’de 38.039 feet yüksekliğe çıkarak rekora imza atmıştı. Bayraktar AKINCI TİHA’lar güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar envantere 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

İki ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023’ten itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012’de gerçekleştiren Baykar, 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Sırada Bayraktar AKINCI C var

Envantere giren Bayraktar AKINCI A TİHA, 2 X 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli TİHA’nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C ise 2 X 950 HP olmak üzere toplamda 1900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C TİHA’nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor.