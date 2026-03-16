Bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Ramazan Bayramı tatili öncesinde Türkiye genelinde hava durumu tablosu belirginleşmeye başladı. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, Perşembe gününden itibaren yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor.

Bayram Öncesi ve Yarınki Hava Durumu (17 Mart Salı)

Yeni haftaya serin bir başlangıç yapılırken, yarın yurdun büyük bölümünde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak:

Marmara: Karayelin hafif esmesiyle birlikte serinlik hissedilecek. İstanbul çoğunlukla bulutlu ve 10°C, Bursa 13°C civarında seyredecek.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu bir hava var. Ankara 14°C, Konya 15°C ve daha bulutlu olan Sivas 10°C olacak.

Ege: İzmir 17°C, Manisa 15°C ve Denizli 19°C ile bölgenin en sıcak illerinden biri olacak.

Akdeniz: Yağışlar zayıflasa da bulutluluk sürüyor. Antalya 20°C, Adana 20°C, Hatay 17°C.

Karadeniz: Genel olarak bulutlu. Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. Samsun 12°C, Bolu 10°C.

Doğu ve Güneydoğu: Erzurum ve Kars'ta kar, Hakkari ve Van'da sulu kar etkili olacak. Erzurum 5°C, Diyarbakır 14°C.