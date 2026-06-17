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  • BDDK'dan onay geldi: BİM'in de ortak olduğu Dost Katılım Bankası'na kuruluş izni

BDDK'dan onay geldi: BİM'in de ortak olduğu Dost Katılım Bankası'na kuruluş izni

Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek Dost Katılım Bankası A.Ş.'ye kuruluş izni verildi. Bankanın ortakları arasında BİM de bulunuyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK'dan onay geldi: BİM'in de ortak olduğu Dost Katılım Bankası'na kuruluş izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verdi.

BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.

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