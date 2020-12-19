Mobilya, kuyumculuk ve elektronikte taksit sayıları düşürüldü. Taşıt kredisinde vade sayısı azaltıldı. BDDK’nın kredi kartı ve kredi düzenlemesi ne anlama geliyor? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan değerlendirdi…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartıyla alışverişlerde bazı ürünlerde taksit sayılarını düşürdü. Buna göre; altın ve mücevher alımlarında taksit adedi 8’den 6’ya indirildi. 3 bin 500 TL altındaki TV’ler hariç, elektronik eşya alımlarında taksit sayısı 6’dan 4’e, mobilya ve beyaz eşya alımlarında taksit sayısı 18’den 12’ye düşürüldü. 300 bin TL’yi aşan motorlu taşıt alımlarında taksit sayısı da azaldı.

“Önlemler enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunacak” *

BDDK’nın kararını Ekonomist’e değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Önceki dönemde tüketimi desteklemek amaçlı alınan kararların aksine; büyümeyi frenlemek ve tüketimi sınırlamak amaçlı olarak kredi kartıyla satışlarda taksit sayısı azaltıldı” dedi.

Söz konusu önlemlerin kredi büyüme hızını azaltacağını belirten Erkan, talebi ve tüketimi sınırlayarak enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunacağını kaydetti. Erkan, “Tüketim ve harcamaların azaltılmasıyla tasarrufların büyümesi amaçlanıyor. Azalan talep ve tüketim etkisiyle ithalatın da sınırlandırılması ve cari açığın düşürülmesi hedefleniyor” dedi.