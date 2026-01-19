Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün? Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar?

2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin hangi birliklerde eğitim alacağı ve celp dönemleri 22 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, sınıflandırma sonuçlarını bu tarihten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden "Askerliğim" sekmesini kullanarak veya askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.