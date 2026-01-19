Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün? Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar?

2025 yılı içinde başvurusunu ve ödemesini tamamlayan adayların görev yapacağı birlikler ve celp dönemleri, Ocak ayının son haftasında netlik kazanacak. On binlerce gencin beklediği sınıflandırma ve celp takvimine dair öne çıkan detaylar şu şekildedir:
2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin hangi birliklerde eğitim alacağı ve celp dönemleri 22 Ocak 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, sınıflandırma sonuçlarını bu tarihten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden "Askerliğim" sekmesini kullanarak veya askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.
Memur katsayısındaki artışla birlikte 2026 yılının ilk yarısı (Ocak-Haziran dönemi) için geçerli olan bedelli askerlik ücreti kesinleşti:
Güncel Tutar: 333.089,04 TL
Başvuru Dönemi: Yeni başvurular 7 Ocak 2026 itibarıyla alınmaya başlandı.
Duyuruda yer alan en önemli uyarılardan biri, başvurudan vazgeçme süreciyle ilgili oldu. Ocak 2026 (bu tarih dahil) itibarıyla bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, ileride tekrar bu haktan yararlanamayacak ve askerlik görevlerini er statüsünde tamamlamak durumunda kalacaklar.