Deniz güvenliğinde yeni nesil işbirliği: Sensör füzyonu ve yüksek performanslı gövde

Platformların, İzlandalı Rafnar şirketinden lisanslanan ve VN Maritime tarafından geliştirilen patentli ÖK Hull gövde teknolojisini temel aldığı bildirildi. Bu gövde yapısı, geleneksel V tipi gövdelere kıyasla çarpma etkisini yüzde 95'e kadar azaltabiliyor. Bu da platform ömrünü uzatma, bakım ihtiyacını düşürme ve personel ile üzerindeki ekipman için daha yüksek konfor sağlama gibi avantajlar sunuyor.

Ayrıca gövde stabilitesinin, sualtı sensörlerinin kesintisiz veri akışı sağlaması ile kamera, projektör ve elektro-optik sensörler gibi sistemlerin ilave dengeleyiciye ihtiyaç duymadan daha verimli çalışmasına katkı sağlanıyor.