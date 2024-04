Ekonomi uzmanlığıyla tanınan ama Yunanistan’da ‘IMF’ye hayır’ diyerek istifa eden bakan olarak kamuoyunda yankı uyandıran Yanis Varoufakis, Ocak 2015’te ülkedeki en büyük çoğunluğun desteğini alarak Yunanistan Parlamentosu’na seçildi ve 2015 yılı ocak ayından temmuz başına kadar Yunanistan'ın Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Bu çalkantılı altı ay boyunca, dünyanın en güçlü kurumları olan Uluslararası Para Fonu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın politikalarına karşı durdu. Karşı durduğu üç kurum, Yunanistan'ın en yoksul kesimine tarihte görülmüş en sert kemer sıkma tedbirlerini dayatıyordu. Varoufakis, Yunanistan'ı borç deflasyonu döngüsüne sokan bir kredi anlaşması imzalamayı reddederken Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti.

Bir yıl sonra Varoufakis, DiEM25’in (Avrupa’da Demokrasi Hareketi) eş kurucusu oldu ve bundan iki yıl sonra da 2018’de Yunan seçmen kanadını (MeRA25) oluşturdu. Ayrıca 2018’de, ABD Senatörü Bernie Sanders’la birlikte, İlerici Enternasyonel'i kurdu; bu hareket, dünya çapında bağlı üye sayısı 200 milyonun üzerinde olan bir küresel hareket oldu.

Yanis Varoufakis, Essex ve Birmingham Üniversiteleri’nde matematik ve ekonomi eğitimi aldı ve akabinde halen kendisinin Siyasal İktisat ve İktisat Kuramı kürsüsünün bulunduğu East Anglia, Cambridge, Sydney, Glasgow, Texas ve Athens Üniversiteleri’nde iktisat bilimi eğitimi verdi. Aynı zamanda Sydney Üniversitesi’nde Fahri Siyasal İktisat Profesörü, Torino Üniversitesi’nde Fahri Hukuk, İktisat ve Maliye Profesörü, King’s College, Londra’da Misafir Siyasal İktisat Profesörü ve Sussex Üniversitesi’nde Fahri Üniversite Doktorudur.



Son olarak yazdığı Techno-feudalism: What Killed Capitalism? adlı kitabında yeni bir dünya düzeninden bahsederek teknoloji devlerinin ortaya çıkmasının kapitalizmi değiştirdiğini anlatan Varoufakis, aralarında aşağıdaki kitapların da bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır:

Another Now: A novel (Penguin BK ve Melville House ABD), Adults in the Room: My struggle against Europe’s Deep Establishment (Londra: Bodley Head, 2017); Talking to My Daughter About the Economy: A brief history of capitalism (Londra: Bodley Head, 2017), And the Weak Suffer What They Must? Europe, Austerity and the Threat to Global Stability (Londra: Bodley Head ve NY: Nation Books, 2016); ve The Global Minotaur: America, Europe and the Future of the World Economy (Londra: Zed Books, 2011,2015). Akademik eserleri arasında aşağıdaki kitaplar bulunuyor: Economic Indeterminacy (Londra: Routledge, 2014); Game Theory: An introductory Text (Londra: Routledge, 2003), Foundations of Economics (Londra: Routledge, 1998); ve Rational Conflict (Oxford: Blackwell, 1991).

