İngiltere’de bir iş mahkemesi yargıcının kararına göre, bir erkeğe kel demek cinsel saldırı olarak sınıflandırılabilir.

Kararı veren mahkemenin üç üyesi, kendi saç dökülmesi deneyimlerine atıfta bulunarak, erkeklerde kelliğin kadınlara göre daha yaygın olduğunu söyledi. Bu nedenle, “kel” kelimesinin hakaret olarak kullanılmasının “karakteristik bir cinsiyet özelliği” ile ilgili olduğunu savundu.

Mahkeme, 1995 tarihli bir davaya dayanarak, bir erkeğe kel demeyi, bir kadının fiziği hakkında yorum yapmakla karşılaştırdı. Ve bu davranış cinsiyetçi bir saldırı olarak nitelendirildi.

Dava, İngiliz Bung Manufacturing Company’de çalışan Tony Finn’in başvurusu üzerine açıldı. Finn, ahşap fıçı kapakları üreten şirkette yaklaşık 24 yıl çalıştı. Geçen yıl işten çıkartıldı ve görevden alınma koşulları da davanın bir parçasıydı.

Finn, kendisine “kel pislik” denildiğini, hakaret edildiğini ve Temmuz 2019′da vardiya amiri Jamie King tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

TAZMİNAT ALACAK

Mahkeme, bu hakareti kullanmanın “davacının itibarına karşı bir ihlal olduğuna, davacının cinsiyetiyle ilgili olduğuna” karar verdi.

Mahkeme üyeleri ayrıca, Finn’in de işyerinde bu tür bir dil kullandığı tespit edildiğinden, sorunun küfür kullanımı olmadığını söyledi, “Bizim yargımıza göre Bay King, görünüşü hakkında davacıya kişisel açıklamalarda bulunarak çizgiyi aştı” dedi.

Mahkeme kararında, “Biz bu hakaretin Bay Finn’in kişiliğine ve saygınlığına yönelik saldırgan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğuna kanaat getirdik” denildi.

Finn, miktar henüz belirlenmemiş olsa da mahkemenin kararıyla tazminat almaya hazırlanıyor.