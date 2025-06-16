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  • Bitcoin, Orta Doğu gerilimine rağmen artışta: Fiyat 107 Bin Dolara yaklaştı

Bitcoin, Orta Doğu gerilimine rağmen artışta: Fiyat 107 Bin Dolara yaklaştı

İsrail ve İran arasındaki askeri çatışmaların yarattığı baskıya rağmen, Bitcoin Pazartesi günü kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti. Son günlerde 111.970 dolarlık rekor seviyesine yaklaşan dünyanın en büyük kripto para birimi, Cuma günü Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmişti.

16 Haziran 2025 | 16:04
Bitcoin, Orta Doğu gerilimine rağmen artışta: Fiyat 107 Bin Dolara yaklaştı

Gerilimin tırmanması, İsrail'in Cuma günkü hava saldırılarının ardından İran'ın balistik füzelerle karşılık vermesiyle yaşandı. İran'ın bu saldırıları İsrail'de can kaybına ve maddi hasara yol açtı.

Pazartesi günü (16 Haziran 2025) saat 09.50 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı yüzde 3,1 artışla 106.700 dolara yükseldi. Öğleden sonra 11.00 itibarıyla ise 107.262 dolar seviyelerini test etti.

İşlem Hacmi ve Ethereum'daki Durum

Son 24 saatte Bitcoin'in işlem hacmi yüzde 13,67 artarak 40,46 milyar dolara ulaştı.

Cuma günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Ethereum da Pazartesi günü toparlanma gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre, Ethereum yüzde 5'lik bir artışla 2.619,92 dolara yükseldi.

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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