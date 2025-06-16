Bitcoin, Orta Doğu gerilimine rağmen artışta: Fiyat 107 Bin Dolara yaklaştı

Gerilimin tırmanması, İsrail'in Cuma günkü hava saldırılarının ardından İran'ın balistik füzelerle karşılık vermesiyle yaşandı. İran'ın bu saldırıları İsrail'de can kaybına ve maddi hasara yol açtı.

Pazartesi günü (16 Haziran 2025) saat 09.50 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı yüzde 3,1 artışla 106.700 dolara yükseldi. Öğleden sonra 11.00 itibarıyla ise 107.262 dolar seviyelerini test etti.

İşlem Hacmi ve Ethereum'daki Durum



Son 24 saatte Bitcoin'in işlem hacmi yüzde 13,67 artarak 40,46 milyar dolara ulaştı.

Cuma günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Ethereum da Pazartesi günü toparlanma gösterdi. CoinMarketCap verilerine göre, Ethereum yüzde 5'lik bir artışla 2.619,92 dolara yükseldi.