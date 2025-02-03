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Bolat, ‘Enflasyondaki gerileme devam edecek’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta yıllık enflasyonun yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilediğini, böylelikle Mayıs 2024'e kıyasla enflasyonun son 8 ayda 33,3 puan düştüğünü bildirdi.

03 Şubat 2025 | 18:26
Bolat, ‘Enflasyondaki gerileme devam edecek’

Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini, enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirten Bolat, "İç ticarette ise hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek için ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

‘19 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ’

"TÜFE'deki değişim, Ocak 2025'te bir önceki aya göre yüzde 5,03 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 42,12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon son 8 ayda 33,3 puan düşmüştür. Çekirdek enflasyon (C-Enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE göstergesi) yıllık bazda bir önceki aya göre 2,7 puan gerileyerek yüzde 42,65 olmuştur. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 41,76 olarak hesaplanmıştır. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak yüzde 62,95 olmuştur. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." AA

 

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