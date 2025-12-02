ARA
Bu üst geçidin yeri tartışma konusu oldu

Evin içini gördüğü gerekçesiyle kaldırılan üst geçit, yapılan düzenlemenin ardından bu kez 1 metre ileriye yeniden kuruldu.


Son Güncellenme:
Bu üst geçidin yeri tartışma konusu oldu

İHA'nın haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir vatandaşın “evinin içinin göründüğü" gerekçesiyle açtığı dava sonucu yaya üst geçidi mahkeme kararıyla yıkılmıştı. Ancak, yapılan yeni düzenlemeyle üst geçit bu kez eski yerinin 1 metre yanına taşınarak yeniden hizmete alındı.

1 Üst geçit hukuk mücadelesine konu oldu

Üst geçit hukuk mücadelesine konu oldu

İHA'nın haberine göre D-100 kara yolunun Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan noktasında 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, hukuk mücadelesine konu oldu. Geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan Taşyürek ailesi, yayaların evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle 2014 yılında mahkemeye başvurdu.

2 Evin mahremiyetinin ihlal edildiği tespit edildi

Evin mahremiyetinin ihlal edildiği tespit edildi

Konuyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi, raporunda geçidin teknik açıdan eksiklikler barındırdığını ve evin mahremiyetini ihlal ettiğini tespit etti. Raporda ayrıca, iniş-çıkışların uygun hale getirilmesi veya geçidin kaldırılması gerektiği de vurgulandı.

3 Üst geçidin yıkılmasına karar verildi

Üst geçidin yıkılmasına karar verildi

Mahkeme heyeti, 2016 yılında üst geçidin yıkılmasına hükmetti. Karayolları Genel Müdürlüğünün itirazı üzerine süreç istinafa taşınırken, dönemin ilçe belediyesi geçici çözüm olarak geçidin aileyi gören kısımlarını metal panellerle kapattı.

4 1 metre ileriye yeniden inşa edildi

1 metre ileriye yeniden inşa edildi

Hukuk sürecinin 2023 yılında tamamlanmasıyla üst mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere geçidin yıkılmasına yönelik nihai kararını verdi.

Kararın ardından harekete geçen Karayolları ekipleri, geçen hafta başlattıkları çalışmayla üst geçidin sökümünü tamamladı. Yıkılan yapının yerine ise sadece 1 metre mesafede inşa edilen yeni üst geçit vatandaşların kullanımına sunuldu.

5 "Bir şey ifade eder mi, o da belli değil"

"Bir şey ifade eder mi, o da belli değil"

Üst geçidin sadece 1 metre kaydırıldığını söyleyen vatandaş Ömer Tek, "Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şey ifade eder mi, o da belli değil." dedi.

6 "Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor"

"Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor"

Vatandaşın mahkemeyi kazandığına vurgu yapan Ömer Tek, "Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar. Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor." ifadelerini de kullandı.
