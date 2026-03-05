Kültürel mirasın taşıyıcısı: Hedefi gölge oyununu yeni kuşaklara aktarmak

Osmanlı döneminde özellikle ramazanda sahura kadar insanların vakit geçirmek ve eğlenmek için Karagöz-Hacivat'a ihtiyaç duyduğunu belirten Samsun, şunları kaydetti:

"Zamanla orta oyunu ve meddaha ilgi azalıyor. Karagöz de o dönemin gerektirdiği sorunlardan uzaklaşıyor. Zamanla da ramazandan ramazana hatırlanır, göz yumulur ve hoş görülür bir duruma evrilmiş. Dolayısıyla bugüne de böyle intikal etti. Aslında bu çok yanlış bir algı. Karagöz, çocuk tiyatrosu veya ramazan eğlencesi gibi yansıtılır. İkisi de çok yanlış. Evet çocuk için de yapılır, ramazan eğlencesidir ama sadece ikisi değildir. Bu, toplumumuzun tiyatrosudur. Yetişkinler için de oynanır, yılın her döneminde de sahnelenir. Zaten uzun bir dönem de böyle olmuştur."