Bugün ve yarın bankalar açık mı?

Her yıl 1 Ocak günü resmi tatil oluyor ve bankalar kapalı oluyor. 31 Aralık'ta ise bankalar açık olacak. 31 Aralık Çarşamba günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.


Bankacılık işlemleri yapan vatandaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde bankaların çalışma durumunu merak ediyor. 

Resmi tatil uygulaması kapsamında bankaların şubelerinin açık olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalara ilişkin çalışma saatleri belli oldu. 

31 Aralık Çarşamba resmi bir tatil değildir. Bankalar tam gün mesai yapmaktadır. 1 Ocak Perşembe yılbaşı olması sebebiyle resmi tatildir. Bu tarihte bankalar kapalı olacaktır. Bugün mesai bitimine kadar yapacağınız EFT işlemleri gerçekleşir. Ancak mesai sonrası yapılacak (FAST kapsamı dışındaki) transferler ancak 2 Ocak Perşembe sabahı karşı hesaba geçer.

