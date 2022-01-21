Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkçe paylaşımlarına devam ediyor. Bukele bu kez Cem Yılmaz’ın Gora filminden bir repliğe gönderme yaparak, “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’yi ( TUSAŞ) ziyaret etti.

Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun! https://t.co/oFTDBlbOuL — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022

Bukele ziyaret kapsamında daha önce Türkçe mesajlar paylaşmış, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı @RTErdogan‘a misafirperverliği ve göstermiş olduğu dostluk için Teşekkür ediyorum. İki ülke için de çok önemli adımlar attık. Kendilerini El Salvador’da görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bukele, “Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!” mesajıyla karşılama videosunu paylaşmıştı. Ziyaret El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.