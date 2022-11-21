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Burger King & Can Yayınları iş birliği yaptı

21 Kasım 2022 | 08:14
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:11
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Burger King & Can Yayınları iş birliği yaptı
Hızlı servis restoran zinciri Burger King ve Can Yayınları, benzersiz bir iş birliğine imza atıyor. Proje kapsamında Can Yayınları tarafından hazırlanan altı masal kitabı Burger King’in 700’ü aşkın şubesinde çocuklarla buluşacak.

Gonca Mine Çelik’in eşsiz çizimleri ve Mehmet Barış Albayrak’ın titiz uyarlamalarıyla hazırlanan 6 kitaplık seride yer alan Robin Hood, Define Adası, Bir Küçük Denizkızı, Gulliver’in Seyahatleri, Oz Büyücüsü ve Alice Harikalar Diyarında, çocukların hem söz dağarcıklarının ve hayal güçlerinin gelişimine katkı sağlayacak hem de onları hepimizin çok sevdiği karakterlerle tanıştıracak.

Can Yayınları ile birlikte imza atacakları projenin çocukların gelişimi için çok değerli olduğunu belirten TAB Gıda Pazarlama Direktörü Caner Alpaslan; “Türkiye genelindeki tüm şubelerimizden ulaşılabilecek olan kitaplar, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak, onları hepimizin çok sevdiği karakterlerle tanıştıracak” dedi. Can Yayınları Genel Müdürü Ali Granit ise, “Kitaplarımızı hayatın her alanında okurlarımızın karşısına çıkarma stratejimize uygun olarak Türkiye’nin en çok restorana sahip hızlı servis restoran zinciri Burger King®’le çok güzel bir işe adım atıyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar sürmesini arzu ediyorum” dedi.
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