Bursa'da okullar tatil mi? 12 Ocak Bursa okullar tatil mi?

Hava sıcaklıklarındaki keskin düşüş, günün ilerleyen saatlerinde durumu değiştirebilir:

Gece merkezde -3, yüksek kesimlerde ise -7 dereceye kadar düşen sıcaklıklar; Nilüfer-Fethiye yolu, İnegöl'ün kırsalı, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan gibi bölgelerde ciddi bir buzlanma yarattı.

Sabah saatlerinde yer yer devam eden kar yağışı rüzgarla birleşerek görüş mesafesini azaltıyor. Sürücülerin ve servis şoförlerinin özellikle ara yollarda çok dikkatli olması gerekiyor.