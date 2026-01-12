ARA
Bursa'da okullar tatil mi? 12 Ocak Bursa okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından, Bursa genelinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Öğrenciler Bursa'da okullar tatil mi? 12 Ocak Bursa okullar tatil mi? sorularına yanıt arıyor...


Son Güncellenme:
Bursa’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kaplarken eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu hem öğrencilerin hem de velilerin en çok araştırdığı başlık oldu. 

1 Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa’da kar yağışının etkisini artırması ve sıcaklıkların dondurucu seviyelere düşmesiyle birlikte, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için beklenen kar tatili haberleri konusunda şu anki durum netleşti: 

Bursa Valiliği'nden Güncel Durum (08:15 itibarıyla)

Bursa Valiliği, il genelinde eğitimin tamamen tatil edildiğine dair bir açıklama henüz yapmadı.  

Resmi açıklamaları anlık olarak Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından kontrol etmeye devam etmek gerekiyor. 

Hava sıcaklıklarındaki keskin düşüş, günün ilerleyen saatlerinde durumu değiştirebilir:

 Gece merkezde -3, yüksek kesimlerde ise -7 dereceye kadar düşen sıcaklıklar; Nilüfer-Fethiye yolu, İnegöl'ün kırsalı, Keles, Orhaneli ve Büyükorhan gibi bölgelerde ciddi bir buzlanma yarattı.

 Sabah saatlerinde yer yer devam eden kar yağışı rüzgarla birleşerek görüş mesafesini azaltıyor. Sürücülerin ve servis şoförlerinin özellikle ara yollarda çok dikkatli olması gerekiyor.
