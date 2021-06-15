Çamsan Ordu, 70 milyon Euro’luk yatırımla yeni bir MDF üretim tesisi kurdu. Günde 2 bin 200 metreküp üretim kapasitesi ile çalışan bu tesiste 100 kişiye istihdam sağlandı.
Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz, “Yeni yatırımlarla ihracat pazar payımızı üç katına çıkaracağız” diyor.
Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın ilk, Avrupa’nın dördüncü MDF üreticisi olarak Ordu’da 1984 yılında kurulan Çamsan Ordu, yıllık 200 bin metreküplük üretim kapasitesine sahip iki fabrikasıyla faaliyet gösteriyor.
Çamsan Ordu, burada mobilya sektörüne yönelik ham MDF, MDFLAM ve tutkal üretimi gerçekleştiriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın
Bir cevap yazın