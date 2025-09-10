İlçeye gelen Rus turist sayısı 104 bini geçti

Rusya ve Türkiye arasındaki gerçekleşen kruvaziyer taşımacılıkta Bartın'ın Amasra ilçesine gelen 11 katlı Astoria Grande gemisi 37 ayda toplam 82.sefer düzenlendi. 2022 yılında başlayan seferlerde bölgeye gelen toplam turist sayısı ise 104 bin 904 kişiye ulaştı.
1 Bu yıl 23 sefer düzenlendi
Bugün gerçekleşen seferle ise 937 yolcu, 443 personel olmak üzere toplam bin 380 kişi ilçeye geldi. Bu yıl içinde gerçekleşen 23 seferde 21 bin 956 yolcu, 10 bin 195 mürettebat olmak üzere toplam sayı 32 bin 151 kişiyi buldu.
2 8 gemi daha gelecek
Bu yıl içerisinde 8 kez daha ilçeye gelmesinin planlanan seferlerle ise bölgeye gelen Rus turist sayısının 115 bini aşması bekleniyor.
3 Hedef 115 bin
Yıl sonunda ilçeye gelen yolcu sayısında hedefin 115 bin kişi olduğu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bu yıl içerisinde geminin 8 kez daha ilçeye gelmesinin planladığını ifade etti. Başkan Çakır, "Yine keyifli bir günde Astoria Granda Amasra Limanı'nda. Bu sene Ağustos ayı içerisinde personel dahil 100 bininci ziyaretçimizi ağırladık. Toplamda 82'nci seferimiz bugün.2025 yılı içerisinde 23'üncü seferimiz bundan sonra 8 seferimiz daha var. Hedefimiz bu sezon itibariyle toplamda 115 bin sayısını geçmek. Kruvaziyer turizmi bizden yana ve misafirlerimizden yana da keyifli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
4 Rusça broşürler dağıtılıyor
Rus turistlerin de Amasra halkının da gerçekleşen seferlerden memnun olduğunu anlatan Başkan Çakır, "Rus turistlerimize Amasra'nın değerlerini tanıtıyoruz. Dağıttığımız broşürlerimizde Rusça yazılı broşürlerde Çeşm-i Cihan Amasra'nın tarihini turistik yerlerini gastronomi değerlerimizi tanıtıyoruz. Kent içinde tur alan ve bireysel gezen müşterilerin gemice yapılan anketlerinde de Amasra, bu turdaki en çok memnuniyet alan kent. Bizde bundan esnafımızla beraber gurur duyuyoruz" dedi.
Gemi ile ilçeye gelen ve uzun süre Türkiye'de çalıştığını söyleyen İtalyan yolcu ise ilçeyi ve halkını çok beğendiğini ifade etti.