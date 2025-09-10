İlçeye gelen Rus turist sayısı 104 bini geçti

Rus turistlerin de Amasra halkının da gerçekleşen seferlerden memnun olduğunu anlatan Başkan Çakır, "Rus turistlerimize Amasra'nın değerlerini tanıtıyoruz. Dağıttığımız broşürlerimizde Rusça yazılı broşürlerde Çeşm-i Cihan Amasra'nın tarihini turistik yerlerini gastronomi değerlerimizi tanıtıyoruz. Kent içinde tur alan ve bireysel gezen müşterilerin gemice yapılan anketlerinde de Amasra, bu turdaki en çok memnuniyet alan kent. Bizde bundan esnafımızla beraber gurur duyuyoruz" dedi.

Gemi ile ilçeye gelen ve uzun süre Türkiye'de çalıştığını söyleyen İtalyan yolcu ise ilçeyi ve halkını çok beğendiğini ifade etti.