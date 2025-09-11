Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ARA
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

''Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı.🇹🇷 

Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!❤️ 

📌13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın'' ifadelerine yer verdi.
 

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı-1

1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr

2 KAYITLAT İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

KAYITLAT İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşılabilecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterebiliyor. GSB Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar, e-Devlet’te yer alan ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

 

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek olup, öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım isteyebilir.
