ARA
DOLAR
42,69
0,23%
DOLAR
EURO
50,17
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
5903,99
0,82%
GRAM ALTIN
BIST 100
11311,31
0,69%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çanakkale'deki tesis nadir görülen bir iş yapıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan tesis yaptığı nadir rastlanan işle dikkat çekiyor.


Son Güncellenme:
Çanakkale'deki tesis nadir görülen bir iş yapıyor

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde bulunan tesis deniz solucanları yetiştiriciliği yapıyor. İşte tesisle ilgili bilglier...
 

İHA'nın haberine göre 10 yıllık AR-GE çalışmalarının bir sonucu olarak faaliyete geçen tesisin yıllık üretim kapasitesi 35 ton. 20 bin 350 metrekarelik özel mülk alanında kurulan tesis, her biri 55 metrekare olan toplam 210 adet dikdörtgen havuzdan oluşuyor.

Bu kapasite üretimde, Arinicola Marina'da 17,5 ve Perinereis Aibuhitensis'te 17,5 ton olarak türleri arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Daire Başkanı İlhan Üze, İl ve İlçe Müdürlüğü İdarecileri, deniz solucanı türleri yetiştiriciliği tesisinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Turgay Türkyılmaz ve beraberindeki heyeti, tesis sahibi Önder Eryılmaz ile tesise danışmanlık yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Aldağ karşılayarak tesisin teknik altyapısı, üretim modeli ve kapasitesi hakkında kapsamlı bilgi sundu.

Ziyaret sırasında Genel Müdür Turgay Türkyılmaz, tesisin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilerek ihracata yönelinmesi gerektiğini ifade ederek bu konuda kararlılık beklediğini belirtti.

İHA'nın haberine göre tesis bir ilk olma özelliği taşıyor. 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL