Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!

AA muhabirinin, online istatistik portalı Statista verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz 2023'te gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunu uygulamaları belirlendi.

Buna göre, İstanbul merkezli Dream Games'in "Royal Match" oyunu 82,62 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun unvanını kazandı. 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle Türkiye'nin ilk unicornlarından yani "Turcorn"larından olan Dream Games, 200 kişilik ekibiyle bu yıl gelirini ikiye katlamış oldu.

Royal Match, tüm dünyada en çok indirilen ve 10 yıldır zirvede olan 76,13 milyon dolarlık Candy Crush Saga'yı böylece tahtından indirdi.

Bunları Playrix'in 51,78 milyon dolarlık Gardenscapes, 35,56 milyon dolarlık Homescapes ve 27,67 milyon dolarlık Fishdom oyunları takip etti.

Listenin 6. sırasında GungHo'nun 22,02 milyon dolarlık Puzzle and Dragons oyunu yer aldı.

Candy Crush Soda Saga ise 19,38 milyon dolarla yedinci sırada geldi.

Empires and Puzzles: Match-3RPG 15,23 milyon dolarla listenin 8'inci sırasında, Triple Match 3D ise 12,2 milyon dolarla 10. sırasında yer buldu.

İlk yerli unicorn olan ve 2020'de hisselerini ABD'li Zynga'ya satan Peak Games'in "Toon Blast" oyununun ise 14,12 milyon dolarla listenin 9. sırasında yer aldığı görüldü.

Royal Match, temmuzda dünya genelinde hem Google Play hem de App Store'da 16 milyon ile en fazla indirilen ücretsiz bulmaca oyunu unvanını da kazandı.

Candy Crush Saga ise 13,8 milyon defa indirilerek listenin ikinci sırasında yer aldı.

Temmuz 2023 itibarıyla gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunları şöyle sıralandı: