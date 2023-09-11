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Cari denge temmuzda 5.4 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolarlık fazla oluştu.

11 Eylül 2023 | 10:28
Son Güncellenme: 11 Eylül 2023 | 10:47
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Cari denge temmuzda 5.4 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 10 milyar 477 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kaleminde sırasıyla, 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

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