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ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun yarın başlayacağı bildirildi.

03 Mayıs 2024 | 09:37
ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu yarın başlayacak

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay bahçelerinin her türlü yabancı maddeden arındırıldıktan sonra hasada başlanması gerektiği belirtildi.

Yabancı otların çayın özeliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damak tadımız bozulmadan 100. yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım."a

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