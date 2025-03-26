Cevdet Yılmaz neler söyledi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemlerde kaos görüntüsü oluşturma, bir istikrarsızlık havası oluşturma gayretleri gördük. Oluşturulan kargaşa ve güvenlik problemi ekonomiyi de maalesef belli oranda etkiledi. Bu ülkenin ekonomisini herkesin düşünmesi lazım" değerlendirmesi yaptı.

Yılmaz, "Rezervlerde belli kayıp olduğu ortada. Gerekli bazı proaktif aksiyonlar aldı Merkez Bankamız ve SPK. Bunlar geçici, 3-5 gün diyelim. Bu dönemin tabii ki belli oranda etkisi olacaktır. Kurda bir miktar artış, beklentilerde 1-2 puanlık geçişkenlik olabilir" dedi.

İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, "Son dönemlerde kaos görüntüsü oluşturma, bir istikrarsızlık havası oluşturma gayretleri gördük. Çok şükür burada bir durulma nispi olarak sözkonusu ama, oluşturulan kargaşa ve güvenlik problemi ekonomiyi de maalesef belli oranda etkiledi" dedi.

"Ülke ekonomisini herkesin düşünmesi gerek"

Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;

Dış dünyaya verilen mesaj Gezi benzeri bir hareketlilik oluşturma havası oldu. Bunun ekonomiye olumsuz etkisini meydana çıkarma gibi. Bunun böyle olmadığı kısa zamanda görülmüş oldu. Kısa süre içinde o görüntülerin de ortadan kalkacağını düşünüyorum.

Ülkemizde huzur ve istikrar var. Bu ülkenin istikrarı ve ekonomisiyle ilgili iktidarı ve muhalefetiyle sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Bu ülkenin ekonomisini herkesin düşünmesi gerekiyor. Ekonomiyle güvenlik arasında bir bağlantı gördüğünü ifade etmek isterim. Güvenlik ortamı iyileştirdikçe ekonomideki geçici etkiler de kendiliğinden ortaya kalkıyor.

Ekonomideki göstergeler olumlu

Ekonomide bir temeller, bir de yukarıda olup biten konjonktürel, dönemsel hadiseler var. Ekonomimizin temelleri sağlam. Bütçeye, cari dengesine, enflasyondaki gidişata, istihdama, büyümeye bakarsınız. Bankacılık sistemine, rezervlere bakarsınız. Bütün bu göstergelere baktığımızda hepsinde bir iyileşme var. Cari açığımız tarihi düşük seviyelerde. Bütçe açığı depreme rağmen yüzde 5'ler civarında, kontrol altında.

Rezervlerimiz oldukça yeterli seviyelerde. Ciddi anlamda rezerv birikimi sağladı Merkez Bankası. Yüzde 3,2 büyüme kaydettik. İşsizliğimiz tek haneli rakamlarda. Enflasyon oranımız da yüzde 39'lara kadar düşüş eğilimi var.

Bankacılık sistemimiz sağlam, sermaye yeterlilik oranları sağlam Konjonktürel etkiler olumlu ya da olumsuz her zaman olabilir. Diğer etkiler kısa vadeli ve sınırlı kalmak durumundalar. Tabii ki etkilendik. Borsa düştü. Kur da Merkez Bankası ve diğer kurumların çabalarıyla oldukça istikrarlı seyre gelmiş durumda. Faiz oranlarında, risk algılarında bir miktar etkilenme oldu. Bunun üzerinde bütçe etkisinden bahsedebilirsiniz. Bunu abartmayalım. Bu olaylar uzun süre devam eder, ülkede kargaşa oluşur o zaman daha köklü bir etkiden bahsedebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok açık ve net programa desteği var. Bu programın arkasında siyasi irade ve toplumsal sahiplenme var.

"Bu dönemin tabi etkisi olacaktır"

Rezervlerde belli kayıp olduğu ortada. Gerekli bazı proaktif aksiyonlar aldı Merkez Bankamız ve SPK. Çok da doğru yaptılar. Piyasadaki geçici dalgalanmaya dönük, istikrarı korumaya dönük kurumlarımız belli adımlar attı. Bunlar geçici, 3-5 gün diyelim. Sıcak hadisenin etkilerinin kontrol altına almak için atılan adımlar. Bu dönemin tabii ki belli oranda etkisi olacaktır. Kurda bir miktar artış, beklentilerde geçişkenlik olabilir. 1-2 puan diyelim. Kurdaki hareketlenmenin etkileri, onu da göreceğiz. Büyük değişiklikler beklemiyorum.

"Stopajla ilgili değişiklik yok"

Merkez Bankamız TL'yi korumaktan sorumlu kurumumuz. Yeni bir takım alanlar açmış durumda. İhtiyaç duyduğu dozajda TL'nin gücünü korumaya devam edecektir diye inanıyorum. Gayet başarılı bir performans. Dövizde bir miktar hareketlilik oldu ama abartılı bir tablo çıkmadı karşımıza. Geldiğimiz noktada bugün nispi olarak oldukça sakinleştiğini ifade edebilirim piyasaların. Stopaj konusuna gelince. Kamu gelirlerini etkileyen bir tarafı var. Bir taraftan mali dengelerini gözetiyoruz. Stopajla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok.

"Programın tutarlılığı bozulmadı"

İmalatçı ihracatçılarımız dünyada rekabet açısından sorunlar yaşadıklarını ifade ettiler. İmalatçı ihracatçılarımıza, emek yoğun sektörlere ne yapabiliri diye tartışıyoruz. İsdihdam kaybı yaşamayan KOBİ'lere çalışan başına 2 bin 500 lira destekleri oluşturduk. İstihdam kaybı olmayanlara kişi başına 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Burada esas ölçümüz, programımızın ana çerçevesini bozmayacak şekilde selektif uygulamalarla destek vermek. Reeskont kredilerinde düşüş yaptık, ihracatçılara vergi oranını farklı uyguluyoruz. Yüzde 20 diyoruz. Hem o kritik gördüğümüz alanı desteklemiş oluyoruz hem de genel programımızın tutarlılığını bozmamış oluyoruz.

"Ekonomik tablo çok daha normal hale gelecek"

Hareketlilik kısa vadeli hesaplarda yaşandı. Bugün itibariyle baktığınızda sakinleşme; hatta belli geriye dönüş sözkonusu. O havanın dağıldığını ifade edebilirim. Kayyum atanmaması, CHP'nin kurumsal kimliği ile bir şey olmadığı anlaşılınca, sokak hareketlerinin sürmeyeceği anlaşıldıkça piyasalar da sakinleşti. Bu arada birçok tedbir de uygulandı. Türkiye içindeki siyasi tartışmalar devam edebilir. Sokaklardaki marjinal grupların Türkiye'yi terörize etmek için yaptıkları hadisenin kalıcı olmadığı görüldükçe ekonomik anlamda tablo çok daha normalleşecektir."