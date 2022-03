Chevrolet, sosyal medyada viral olan bir videoda kamyoneti kasırganın ortasında kalıp etrafa savurulan Teksaslı gence yeni bir Silverado kamyonet ve 15.000 dolar verdi.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022