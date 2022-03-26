Chevrolet, sosyal medyada viral olan bir videoda kamyoneti kasırganın ortasında kalıp etrafa savurulan Teksaslı gence yeni bir Silverado kamyonet ve 15.000 dolar verdi.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022

Teksas’da pazartesi günün yaşanan kasırganın ortasında kalan 16 yaşındaki Riley Leon’un kamyoneti yan yattı ve 360 derece döndükten sonra tekrar eski konumuna geldi. Olayın görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Perşembe günü bir Facebook gönderisinde Chevrolet, yaşanan durumla ilgileneceğini söyledi.

Şirket ve Fort Worth bayisi Bruce Lowrie Chevrolet Riley’ye kırmızı bir 2022 Silverado 1500 LT All Star Edition verileceğini duyurdu. 2022 Silverado gence teslim edildi.

UPDATE: Riley got a brand new 2022 Chevrolet Silverado truck and $15,000 from Bruce Lowrie Chevrolet in Fort Worth! @KVUE His brother sent me this video. pic.twitter.com/1VyWrk7IYX — Daranesha Herron (@Daraneshatv) March 26, 2022

Paylaşılan mesajda, “Riley’nin güvende olduğuna minnettarız, korkutucu bir durumda sürüş becerilerini takdir ediyoruz ve kalplerimiz Teksas’ta bu fırtınalardan etkilenen diğer ailelerle birlikte” denildi.

Leon, Cumartesi günü sağlık gibi masrafları karşılamak için 15.000 dolarlık bir çek aldı. Chevrolet bayisi ayrıca kasırga nedeniyle Amerikan Kızılhaç Afet Yardım Fonu’na 50.000 dolar bağışlanacağını duyurdu.

İŞ GÖRÜŞMESİNDEN DÖNÜYORDU

Leon, kasırgaya yakalandığında bir fastfood şirketindeki iş görüşmesinden dönüyordu. Kasırganın birden bire vurduğunu söylüyor ve “Çok hızlı oldu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Direksiyona tutundum” diyor. CNN’ye göre Pazartesi günü en az 25 kasırga Teksas’ı vurdu ve bunlardan ikisi yaklaşık 1000 eve zarar vermiş olabilir.