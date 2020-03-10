Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’dan dönüşü esnasında uçakta gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib, Suriye ve mülteci krizinin Türkiye’den daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“İdlib’de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır. AB Başkanları, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB’nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler.”

YUNANİSTAN KAPILARI AÇSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın sığınmacılara karşı tavrına ilişkin, “Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız. Yunanistan’a teklifimdir, kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan’da kalıcı değil. Avrupa’nın diğer ülkelerine geçip gitsinler.”dedi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimin uygulamaya alınacağını bildirdi.

GEÇİCİ ATEŞKES DE OLSA İYİ GİDİYOR

Suriye’deki geçici ateşkes konusuna değinen Erdoğan, “Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür.”

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Erdoğan, Rusya Zirvesindeki görüntülerle ilgili, “Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez.” dedi.

KORONAVİRÜS’E KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI İYİ YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs konusunda şöyle konuştu:

“Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz. Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye’de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor.”

Erdoğan, “(Merkel ve Macron ile) Salı günü İstanbul’da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız.” diye konuştu.

TANSİYONU DÜŞÜRMEK İSTİYOR DİYE HABERLER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize bazı haberler geliyor, ‘Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor’ diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor?” ifadelerini kullandı.