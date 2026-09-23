Kanada'dan Amerika'ya, Pakistan'dan Macaristan'a: Hepsini Afyonkarahisar'da yetiştiriyor

Afyonkarahisar'da emekli öğretmen Necati Gündüz'ün 42 dekarlık bahçesinde alışılmış meyvelerin yanı sıra farklı iklimlere özgü türler de yetişiyor. Gündüz, pikan cevizinden pawpawa, feijoadan kivi ve cennet hurmasına kadar ılıman ve tropik iklimlerde yetişen çok sayıda meyvenin üretimini yapıyor.
1 Kıraç arazide üretime başladı
Emekli öğretmen Gündüz, eşi ve ailesinin desteğiyle Çayırbağ, Beyyazı ve Çıkrık beldelerinin ortasında 15 yıl önce satın aldığı, 40-50 yıldır ekilip dikilmeyen kıraç bir arazide hünnap, badem, üzüm ve farklı türden fidanlar dikti.
2 Arazisini zaman içinde 42 dekara çıkardı
Burada tankerle getirdiği suyla fidanları büyüten Gündüz, zamanla farklı iklimlere özgü meyvelerin üretimi için arazisini 42 dekara çıkardı.
3 Bahçede 4 bin civarı ağaç bulunuyor
Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden tropik ve ılıman iklimlerde yetişen pikan cevizi, pawpaw, feijoa, guava, cennet hurması, aronya, mürver, Macar inciri, şah dutu, yediveren dutu ve zeytin gibi fidanları da temin eden Gündüz, 100'ün üzerindeki çeşitten oluşan 4 bin civarında ağaçtan bahçesinde üretim ve fidan yetiştiriciliği yapıyor.
4 "Yemyeşil bir vaha haline getirdik"
Gündüz, yaklaşık 15 yıl önce başladıkları bu süreçte verdikleri büyük mücadeleyle, dağın başını adeta yemyeşil bir vaha haline getirdiklerini söyledi.
5 "Ülke kazanacak, katma değer oluşacak"
Kamu kurumlarının da kendilerine destek olduğunu dile getiren Gündüz, "Bahçeyi oluştururken yalnızca kendi üretimimizi artırmayı değil, farklı iklimlerde yetişen meyve türlerini Afyonkarahisar'a kazandırmayı da amaçladık. Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu, Macaristan'dan incir gibi farklı fidanlar getirdik. Bizim bahçemizde yetişiyorsa bir başkasının bahçesinde de yetişecek. Dolayısıyla bundan ülke kazanacak, katma değer oluşacak. Bize de bunun mutluluğu yetiyor." diye konuştu.
6 Her yıl büyük miktarlarda ürün elde ediyorlar
Gündüz, bahçesinde ağırlıklı olarak hünnap, badem, kayısı, erik, ceviz ve üzüm bulunduğunu ve her yıl yüklü miktarda ürün elde ettiğini anlattı.
7 "Avatar üzümü"nün de peşine düştü
Araştırmalarının halen devam ettiğini belirten Gündüz, son olarak "avatar üzümü" olarak bilinen, uzun taneli, siyah ve çekirdeksiz üzüm çeşidinin peşine düştüğünü vurguladı.
8 Hayvanlar için de yaşam alanı
Bahçenin yalnızca meyve üretim alanı olmadığını, hayvanlar için de yaşam alanına dönüştüğünü vurgulayan Gündüz, "Onlar da buradaki meyvelerden faydalanıyor. İlerleyen süreçte burada 500 metrekarelik bir sera kurarak fidan yetiştirmeyi planlıyoruz. 69 yaşındayım ve Allah bana ömür verdiği sürece bildiklerimi insanlarla paylaşacağım." ifadesini kullandı.