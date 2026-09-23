Kanada'dan Amerika'ya, Pakistan'dan Macaristan'a: Hepsini Afyonkarahisar'da yetiştiriyor

Kamu kurumlarının da kendilerine destek olduğunu dile getiren Gündüz, "Bahçeyi oluştururken yalnızca kendi üretimimizi artırmayı değil, farklı iklimlerde yetişen meyve türlerini Afyonkarahisar'a kazandırmayı da amaçladık. Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu, Macaristan'dan incir gibi farklı fidanlar getirdik. Bizim bahçemizde yetişiyorsa bir başkasının bahçesinde de yetişecek. Dolayısıyla bundan ülke kazanacak, katma değer oluşacak. Bize de bunun mutluluğu yetiyor." diye konuştu.