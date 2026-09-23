Akbank Sanat Contemporary Istanbul'a "Garip Şeyler Oluyor" sergisiyle katılacak

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 23-27 Eylül'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek Garip Şeyler Oluyor sergisi, küresel dönüşümün, hızla gelişen teknolojilerin ve değişen gündelik ritimlerin bilinçte yarattığı sarsıntıları merkezine alacak.

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan sergi, ziyaretçileri tekinsizlik ve haz arasındaki ince çizgiyi keşfetmeye çağıracak. Yerinden edilme hissinin normatif belleği ve bilinç yapılarını nasıl altüst ettiğine odaklanacak sergide, sanatçılar Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu, kendilerine has görsel dilleriyle söz konusu yerinden edilme ve yabancılaşma hikayelerini görünür kılacak. Tüm nesnelerin tanıdık geldiği ancak bir bütün olarak tamamen yabancılaşılan varoluşsal kriz, sergideki yapıtların çıkış noktasını oluşturacak.

Sergi, izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaya değil, çağın tekinsizliğine ve yaşanan olaylara doğrudan bakmaya davet edecek. Kavramsal bütünlüğüyle izleyicide düşünsel dalgalanmalar yaratmayı hedefleyen sergi, çağdaş sanatın provokatif ve iyileştirici gücünü Tersane İstanbul çatısı altında bir araya getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, Akbank'ın 50 yılı aşkın süredir sanatın farklı disiplinlerini destekleyerek genç sanatçılara katkı sunduğunu belirtti.

Demiralp, sanatın toplumları düşündüren, dönüştüren ve yeni pencereler açan gücüne inandıklarını, Akbank Sanat ile Türkiye'de çağdaş sanatın partnerlerinden biri olmayı sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtan ve çağdaş sanatın dünyadaki en seçkin örneklerini Türk sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul'a kurulduğu ilk günden bu yana destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yıl, değerli sanatçılarımız Esra Özdoğan, Gülin Hayat Topdemir ve Nazif Topçuoğlu'nun özgün pratikleriyle hayat bulan Garip Şeyler Oluyor adlı sergimizle izleyicileri alıştığımız dünyanın ötesine bakmaya ve yeni gerçeklikleri keşfetmeye davet ediyoruz."