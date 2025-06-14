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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

14 Haziran 2025 | 20:41
Son Güncellenme: 14 Haziran 2025 | 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı. Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. AA

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Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
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İLERİ
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