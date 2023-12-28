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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ettiğini belirterek, önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybının daha net görüleceğini kaydetti. Erdoğan, asgari ücret zammına dair, "Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık." diye konuştu.

28 Aralık 2023 | 15:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Muhtarlar Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çalışmalarını mutlaka gündeme alın." dedi.

Sakarya'daki trafik kazasına ilişkin Erdoğan, "Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Milli bekamızın teminatı 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesini her şart altında gözetmek kırmızı çizgimizdir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.

Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz.

Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz.

Baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz.

Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede, terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet sayan bir muhalefet asla bulamazsınız.

Siyaset kurumunun terör gibi doğrudan milli güvenliğimize dair bir konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyetinin gereğidir.

Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir."

"Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır." dedi.

"Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık." diyen Erdoğan, "Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir." ifadesini kullandı.

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