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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı

01 Mayıs 2023 | 16:09
Son Güncellenme: 01 Mayıs 2023 | 17:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz." 

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN) Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak." dedi.

Erdoğan, "Dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp, üstün performansıyla KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dost ve müttefik ülkeler için üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası bir platforma dönüştü. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN) Dünyada bu tipte beşinci nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız." dedi.

Erdoğan, "Çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak." diye konuştu.

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